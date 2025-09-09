Haberler

Kasımpaşa, Fousseni Diabate'yi transfer etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından takıma katıldı.

Kasımpaşa, Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Son olarak İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 40 maçta 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok

Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Haftalarca yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.