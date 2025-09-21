Kasımpaşa, Fenerbahçe ile 1-1 Berabere Kaldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen ayakta kalmayı başardıklarını söyleyerek, hak ettikleri puanı alarak sahadan ayrıldıklarını dile getirdi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik direktörü Shota Arveladze, "Zor geçiyor maçlar. Zor bir haftaydı. 3 maç kolay değil, bu tarz maçlar, haftalar. Doğal olarak lig sadece sahada başlamıyor. Bütün kulüp çalışanlarının büyük bir çabası var. Takım kazanınca daha kolay oluyor ama mağlup olunca sanki bir iş yapmamış gibi oluyor. Performans hocaları, sağlık ekibi, mutfaktaki çalışanlar her şeyi takım iyi sonuç alsın diye çalışıyor, onlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha 6. haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular girdi. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Ancak bir küçük hatayı affetmediler. Ancak ayakta kaldık, düşmedik. Pozisyonlar verdik ama golü bulduk. Hak ettiğimiz puanı aldık. bu beni mutlu etti. Her puan, puandır. Karşınızda dev takımlar varsa daha değerli oluyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum, 10 kişi ayakta kaldık" diye konuştu.

"Çocuklar maçın içinde kalmayı istediler"

Gürcistanlı teknik adam, takımın 10 kişi kalmasına rağmen motivasyonun en üst seviyede olduğuna dikkat çekerek, "Bu hocaların işini kolaylaştırıyor. Çocuklar maçın içinde kalmayı istediler. Oyuncu ve formasyon değişiklikleri de düşündük ama sonra değişiklik yapmadık. Hava yakalayan bir ekip vardı sahada ve bozmadık bunu" şeklinde konuştu.

Shota Arveladze, Attila Szalai'nin ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadığını sözlerine ekledi. - İSTANBUL