Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük karşısında 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Bora Özkara, Göktuğ Hazar Erel
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Esgaio, Johnson, Berkay Özcan, Serginho, Barış Kalaycı, Tiago Çukur
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye
Gol: Dk. 31 Muhammed Kadıoğlu (Kendi kalesine) ( Kasımpaşa )
Sarı kart: Dk. 9 Gueye ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
18. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun geri pası kısa düştü. Kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Baldursson'da kaldı. Bu futbolcunun kaleye vuruşunda Anıl Yiğit Çınar, son anda araya girerek gole engel oldu.
31. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Owusu, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Bu noktaya hareketlenen Muhammed Kadıoğlu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.
37. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Esgaio, soldan atağa katılan Balkovec'e topu aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısını Kasımpaşa, 1-0 önde tamamladı.