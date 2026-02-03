Haberler

Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu

Güncelleme:
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı transfer ettiğini açıkladı.

  • Kasımpaşa, Samsunspor'dan Galatasaray'a geri dönen orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı kiralık olarak transfer etti.
  • Kasımpaşa, Adrian Benedyczak'ı da kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, iki yeni transfer birden yaptı.

EYÜP AYDIN KASIMPAŞA'DA

Kasımpaşa, Samsunspor'dan Galatasaray'a geri dönen orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı transfer ettiğini açıkladı. İstanbul ekibi, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahada yer alan Eyüp Aydın, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

BİR TRANSFER DAHA AÇIKLANDI

Öte yandan Kasımpaşa, Adrian Benedyczak'ı da kadrosuna kattığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Adrian Benedyczak, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
