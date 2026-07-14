Kasımpaşa, Danimarkalı futbolcu Jakop Jessen'i kadrosuna kattı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danimarka'nın Fredericia takımından sol bek Jakop Jessen ile resmi sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danimarkalı sol bek Jakop Jessen'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, " Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Jakop Jessen, 2025-2026 sezonunda Fredericia'da 34 maça çıktı.