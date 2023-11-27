Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, görevinden istifa etti. Konyaspor'a 2-0 kaybedilen maçın ardından görevini bırakan Özdeş, İstanbul ekibinde 1.50'lik puan ortalaması tutturdu.

Süper Lig'de 8. sırada bulunan ve son 3 maçında sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevini bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Özdeş'in 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası istifa ettiği belirtildi.

KONYA MAÇI SONRASI İSTİFA ETTİ

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa: "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

1.50'LİK PUAN ORTALAMASI

Kasımpaşa, Kemal Özdeş yönetiminde 2023-2024 sezonunda 14 maça çıktı. İstanbul ekibi bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Deneyimli hoca ise 1.50'lik puan ortalaması tutturdu.