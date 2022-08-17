Kasımpaşa'da 2. Şenol Can dönemi Spor Haberleri Kasımpaşa'da Sami Uğurlu'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Şenol Can getirildi. Kasımpaşa'da Sami Uğurlu'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Şenol Can getirildi. Kasımpaşa, yeni sezonun 2. haftasında teknik direktörlük değişikliğine gitti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında takımın başına geçen Sami Uğurlu ile 2022-2023 sezonuna başlayan Kasımpaşa'da alınan 2 mağlubiyetin ardından Uğurlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 2020-2021 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir" ifadelerine yer verilirken, 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Şenol Can Kasımpaşa Aralık Spor Haberler

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