Haberler

Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u transfer etti. Cenk Tosun, sosyal medyada Kasımpaşa formasıyla bir video paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım." başlığıyla Cenk Tosun'un lacivert-beyazlı formayla videosu paylaşıldı.

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren 34 yaşındaki santrfor, 7 resmi müsabakada toplamda 72 dakika süre bulurken skor katkısı veremedi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor