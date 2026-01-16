Kasımpaşa, Cenk Tosun'u Transfer Etti
SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u transfer ettiğini açıkladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki takım, İrfan Can Kahveci'nin ardından önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna eklemiş oldu.
Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'un transferini resmi sanal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'den Rodrigo Becao transferini de kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor