Kasımpaşa, Cenk Tosun'u Transfer Etti

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Lacivert-beyazlılar, İrfan Can Kahveci'nin ardından Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u da kadrosuna kattığını açıkladı.

Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'un transferini resmi sanal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'den Rodrigo Becao transferini de kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.