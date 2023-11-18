Kartepe'de düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Kartepe'de düzenlenen 16.Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Kartepe Belediyesi ile KAMADER işbirliğinde düzenlenen "16.Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması" ödül töreniyle sona erdi. Eşme sahilinde düzenlenen törene Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, KAMADER Başkanı Engin Uztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, yarışmacılar ve davetliler katıldı. Programda konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "Bir yarışmayı daha geride bırakıyoruz. Az balık çıkması biraz üzücüydü. Son 6 aydır Sapanca Gölü'nde çalışıyoruz. KBB, Kartepe Belediyesi ve Kent Konseyi ile birlikte Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem için Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi çok önemli sonuçlar elde ettik. Sapanca Gölü 4 milyon insana dokunmaktadır. Bu projeye destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Proje kapsamında elde ettiğimiz sonuçlar hem sevindirici hem de üzüntü vericidir. Hayalet ağ çıkmamasına rağmen, pinter ve kasnak ağları Sapanca Gölü'nden çıktı. 17 kilometrelik hat üzerinde çalışma yapılırken, 45 dalış yapıldı. Sapanca Gölü çok önemlidir. İçme suyu havzasına daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Sazlık alanların korunması önemlidir" açıklamasında bulundu.

"Sapanca Gölü'ne 100 bin balık saldık"

Tüm katılımcılara teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepemizde spora, çevreye, turizme dair tüm organizasyonlara kapımız açık. Geçtiğimiz haftalarda 100 bin balığı Sapanca Gölü'ne saldık. Seneye balıklarımız daha bereketli olur inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür eder, sporcularımıza başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada en çok balık tutan 3 takıma ödülleri verildi. - KOCAELİ