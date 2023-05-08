Karslı atletler madalyaları topladı

Manisa'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'na Karslı atletler damgasını vurdu.

Yarışmalarda Kars'ı temsil eden Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Tuğba Toptaş 800 metre ve bin 500 metre de Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Göler ise bin 500 metreyi 3.52.52 saniye ile koşarak Türkiye 2'incisi, 5 bin metre de isse Türkiye Şampiyonu olarak 1'incilik kürsüsüne çıktı.

Ayrıca 10 bin metre Türkiye Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları'nda Bahar Atalay Büyük Bayanlarda 10 bin metrede kendine ait en iyi derecesini koşarak Türkiye 2'incisi, Hakan Buğanli U23 Erkeklerde ilk defa koştuğu 10 bin metre yarışında yine Türkiye Şampiyonu oldu.

Olimpik Deneme Yarışmalarında yarışan Karslı atletler, kendilerine ait en iyi derecelerini koşarak kürsüde yerlerini aldılar.

U18 Bayanlarda; Berivan Topuz, 1'inci, Zennüre Güneş 2'inci, U20 Bayanlarda; Fatma Altun, 800 metrede bin 500 metre de 1'inci, Berfin Gümüş, bin 500 metre de 'üncü, 3 bin metre de 2'inci, U16 Erkeklerde; Semih Öztürk 800 metre de 2'inci bin 500 metre de 1'inci, Polat Emre Ötünctemur 800 metre de 3'üncü, bin 500 2'inciliği kazandı.

Yine U18 Erkeklerde; Habip Bozyel 800 metre de 2'inci, bin 500 metre de 2'inc,, Yunus Emre Yıldız bin 500 metre de 3'üncü, 3 bin metre de 1'inci, Recep Bekirke bin 500 metre de 2'inci, 3 bin metre de 1'inci ve Polat Aydın 3 bin metre de 2'inci oldu.

Karslı atletler yarışmalara Antrenörler Bahattin İnce, Kemal Yıldırım, Bülent Orhangazi, Mahir Emir, İsmail Bağ, Cengiz Doğukan ve Ceylan Kaya nezaretinde hazırlandı. - KARS