Karslı atlet Topuz Türkiye şampiyonu oldu - Haberler

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Karslı atlet Topuz Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karslı atlet Topuz Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Koşusu Şampiyonası Gümüşhane'de yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Koşusu Şampiyonası Gümüşhane'de yapıldı. Şampiyonada Berivan Topuz Türkiye Şampiyonu oldu.

Kars Belediyesi Kros Takımı sporcularından Berivan Topuz, Gümüşhane'de düzenlenen Türkiye Dağ Şampiyonası U18 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak 24-26 Haziran 2022 tarihinde İtalya'da yapılacak olan Dünya Dağ Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

5,3 kilometre U18 kategorisinde kızlarda; Berivan Topuz1'inci, Feride Gülşen 2'inci, Gülcan Duman ise 3'üncü oldu.

Kızlar kategorisinde birinci olan Berivan Topuz, yarışı bitirir bitirmez telefona sarılarak, şampiyonluğunu babasıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Yarışların ardından her kategoride ilk 3'e giren sporculara madalyaları törenle takdim edilirken, Topuz'un Türkiye Şampiyonu olması Kars'ta sevinçle karşılandı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gümüşhane, Türkiye, Kars, Spor, Haberler

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