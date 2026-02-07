Haberler

Karşıyaka potada Anadolu Efes önünde

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Karşıyaka, eski formunu yakalamaya çalışan Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Karşıyaka'nın ligdeki durumu ise kritik.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan ligin en köklü takımlarından Karşıyaka yarın kendisi gibi bu yıl eski performansını arayan güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde son iki maçını kaybeden Kaf-Kaf 18 maçta 4 galibiyetle sondan ikinci sırada bulunuyor. Karşıyaka'nın bitime 12 hafta kala kurtuluş hattıyla arasında 1 galibiyet fark var. Anadolu Efes ise bu sezon ligde 18 maçta 10 galibiyet aldı.

