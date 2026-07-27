Haberler

Karşıyaka'ya Veda: Ethem Örgev, Yeşil-Kırmızılı Formaya Veda Etti

Karşıyaka'ya Veda: Ethem Örgev, Yeşil-Kırmızılı Formaya Veda Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da stoper Ethem Örgev, kulübe veda etti. Geçen sezon amatör olarak transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, 2 lig maçında forma giydi. 'Karşıyaka formasını giymek büyük onurdu' diyen Ethem, taraftarlara teşekkür etti. Ayrıca Karşıyaka, hazırlık maçında Somaspor'u 2-0 yendi.

3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da stoper Ethem Örgev (20), yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. Geçen sezon bahis soruşturması sonrası kulüplere tanınan hakla amatör olarak Cumayeri Belediyespor'dan transfer edilen genç savunma oyuncusu yeşil-kırmızılı formayla 2 lig maçında görev yapmıştı.

' Karşıyaka formasını giymek benim için büyük bir onurdu' diyen Ethem, "Bu büyük camianın bir parçası olmak, armayı taşımak ve sahada savaşmak unutulmaz bir deneyimdi. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler. Karşıyaka her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak" dedi.

Öte yandan Karşıyaka deplasmanda hazırlık maçında Somaspor'u Selim ve Efe'nin golleriyle 2-0 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı

Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro'luk malikane aldı
Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen'in bir günlük geliri dikkat çekti

Abonelik sistemi kazandırdı: Gülben Ergen'in günlük gelirine bakın
Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz

Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni bir kriz daha