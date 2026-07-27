Karşıyaka'ya Veda: Ethem Örgev, Yeşil-Kırmızılı Formaya Veda Etti
3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da stoper Ethem Örgev, kulübe veda etti. Geçen sezon amatör olarak transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, 2 lig maçında forma giydi. 'Karşıyaka formasını giymek büyük onurdu' diyen Ethem, taraftarlara teşekkür etti. Ayrıca Karşıyaka, hazırlık maçında Somaspor'u 2-0 yendi.
3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da stoper Ethem Örgev (20), yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. Geçen sezon bahis soruşturması sonrası kulüplere tanınan hakla amatör olarak Cumayeri Belediyespor'dan transfer edilen genç savunma oyuncusu yeşil-kırmızılı formayla 2 lig maçında görev yapmıştı.
' Karşıyaka formasını giymek benim için büyük bir onurdu' diyen Ethem, "Bu büyük camianın bir parçası olmak, armayı taşımak ve sahada savaşmak unutulmaz bir deneyimdi. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler. Karşıyaka her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak" dedi.
Öte yandan Karşıyaka deplasmanda hazırlık maçında Somaspor'u Selim ve Efe'nin golleriyle 2-0 yendi.