Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber

Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber
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Son olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa'ya gidemeyen Karşıyaka, maddi sıkıntılar nedeniyle 15 yıl aradan sonra yeni sezonda Avrupa'da mücadele edemeyecek.

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yeni sezonda Avrupa arenasında boy göstermeyecek.

15 YIL SONRA AVRUPA'DA YOKLAR

Son olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa'ya gidemeyen Kaf-Kaf 15 yıl aradan sonra ülke sınırlarından çıkmayacak. Yeni sezonda FIBA Europe Cup'a Türkiye'den Aliağa Petkimspor davet edilirken, Bursaspor da Basketbol Şampiyonlar Ligi elemesinde başarısız olursa FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edecek. Karşıyaka ise 2025-2026'da sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası mücadelesi verecek.

2 KEZ FİNAL OYNADI

Karşıyaka 2012-13 sezonunda FIBA Eurochallange ve 2020- 2021'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak kupayı kazanamamıştı. Kaf-Kaf 2015-16 sezonunda da Eurolig'de ülkemizi temsil etmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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