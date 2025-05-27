Karşıyaka Voleybol Takımı 8 Oyuncusuyla Anlaştı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka iç transferde toplam 8 oyuncusuyla yeniden anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüp Şevval Acıbal ve Selen Naz Kıran'dan sonra Defne Başyolcu, Dilay Göçen, Zeynep Özcuraş, Nehir Döngez, Secem Ege ve Bengü Zeren ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sporcularımız Karşıyaka ailesindeki yolculuğuna bu sezon da devam ediyor. Köklerinden aldığı güçle, Yeşil-kırmızı renklere bağlılık her zamanki gibi ilk günkü heyecanla sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor