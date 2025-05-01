Karşıyaka Voleybol, Libero İlarya Zararsız ile Yollarını Ayırdı

Karşıyaka Voleybol, libero bölgesinde oynayan İlarya Zararsız ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces ile Liset Herrera Blanco'ya veda eden İzmir ekibi, şimdi de libero bölgesinde oynayan İlarya Zararsız ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" denildi. - İZMİR