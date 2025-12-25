Haberler

Karşıyaka'da Tüzük Değişiklikleri Revize Edildi

Karşıyaka'da Tüzük Değişiklikleri Revize Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka'da 12 Ocak'ta yapılacak tüzük kongresinde, bazı maddeler camianın tepkisi üzerine revize edildi. Üye aidatı ve üyelik şartları gibi önemli hususların tartışıldığı kongrede, taraftarlar şeffaflık talep etti.

KARŞIYAKA'da 12 Ocak'ta toplanacağı ilan edilen tüzük kongresinde değiştirilmesi planlanan tüzük maddelerinin bazıları camianın tepkisi üzerine revizeden geçirildi. Tartışmalı tüzük değişikliklerinin gündem olduğu yeşil-kırmızılılarda yönetim, "Yönetim Kurulu Başkanlığımız ile Sicil Kurulu ve Tüzük Komisyonumuz arasında gerçekleştirilen 23.12.2025 tarihli toplantının sonucu olarak tüzük değişikliği için yönetim kurulumuzca genel kurulumuzun görüşleri ve onayına sunulan madde metinlerinin, aşağıdaki şekilde gündeme eklenerek genel kurula sunulmasına karar verilmiş olduğu duyurulur" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka'da üzerinde mutabık kalınan maddelere göre üye giriş aidatı kongre üyelerinden geçerse bin 500 TL'den 12 bin TL'ye değil, 10 bin TL'ye yükselecek. 2 yıllık aidat borcu olanlar kulübün internet sitesinde ilan edildikten sonra ilk ilan edildiği gibi 7 gün içinde değil, ödeme yapmazsa 14 gün içinde üyelikten atılacak. Genel kurula katılıp oy kullanabilmek için üyelerden istenen üyelik şartının 3 yıldan 5 yıla çıkarılması maddesi revize edilmezken, kulüp başkanlığı için üyelik şartının 2 yıldan 1 yıla düşürülmesi önerisi ise geri çekildi. Kulüp üyeliğinde 25 yıl değil 15 yılı dolduran üyeler divan kuruluna girebilecek. Taraftarlar ise şirketleşme ve yeni stat gibi kulübün geleceğini belirleyecek önemli konuların oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini belirterek, sanal medyada tüzük kongresinin iptal edilip şeffaf bir biçimde yeniden ele alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli

Hatimoğulları'ndan çok konuşulacak "Kürtçe Kur'an" çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu

Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

Nükleer bombardıman uçaklarını o ülkeye yolladı, NATO alarma geçti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi