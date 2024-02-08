Karşıyaka, Turgutluspor maçı öncesi moral buldu

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki şampiyonluk yarışında cumartesi günü en önemli rakiplerinden Turgutluspor'a konuk olacak Karşıyaka'da yönetim futbolculara moral aşıladı. Yeşil-kırmızılılarda Asbaşkan İlker Ergüllü ve Cenk Karace, Sayman Hasan Yıldırım ile Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret ederek Turgutluspor maçı öncesinde takıma başarılar diledi.

Yeşil-kırmızılı kulüp, Çankaya FK'dan bünyesine kattığı 24 yaşındaki sol bek Adnan Emir Koldere'nin transferini de resmen duyurdu. Başakşehir'de profesyonel olarak, kariyerinde daha önce Düzcespor ve Diyarbekirspor formalarını da giyen futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Karşıyaka'nın sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'dan kiralayıp devre arasında yollarını ayırdığı Berat Kalkan ise Makedonya ekiplerinden Gostivar'a transfer oldu.