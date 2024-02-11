Karşıyaka, Turgutluspor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki zirve yarışında Turgutluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak ağır yara alan Karşıyaka üst üste üçüncü kez çok kritik maçta rakibine takıldı. Turgutluspor'la 2019-2020 sezonunda Antalya'da Play-Off finaline çıkan Kaf-Kaf, Manisa temsilcisine seri penaltılarla mağlup olarak 2'nci Lig'den oldu. O finalin ardından yıllardır 3'üncü Lig'den kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekibin yolu kırmızı-siyahlılarla bu sezon yeniden kesişti. İlk yarıda sezona iddialı kadrosuyla 3'te 3 yapıp lider başlayan Karşıyaka, 4'üncü haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Turgutluspor'a taraftarı önünde 1-0 yenilerek koltuğu rakibine kaptırdı.

Ligin ilk yarısını lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde tamamlayan İzmir temsilcisi, devrenin son sınavını kazanıp ikinci yarının başında yeni teknik patronu Erkan Sözeri yönetiminde de 3'te 3 yaparak üst üste 4 galibiyetle zirve için umutlandı. Karşıyaka, liderliği maç fazlasıyla da olsa aylar sonra geri alma hedefiyle çıktığı deplasmanda Turgutluspor'a yine 1-0 kaybetti. Kadrosunda önemli eksikleri bulunan, teknik patronu cezalı olan Manisa ekibine art arda üçüncü önemli sınavda da diş geçiremeyen Kaf-Kaf, yerini Turgutlu'ya kaptırarak 35 puanla üçüncülüğe geriledi. Grupta 36 puanla ikinciliğe tırmanan Turgutluspor'a ikili averaj üstünlüğünü de veren Karşıyaka, bitime 10 maç kala şampiyonluk yarışında geriye düştü.

HAYDAR NE YAPSIN

Karşıyaka'nın 40 yaşındaki emektar kalecisi Haydar Yılmaz, Turgutluspor deplasmanında birçok pozisyonda kalesinde devleşti. Maçın ilk yarısında ve ikinci yarının başında net gollük pozisyonlarda rakibe geçit vermeyen Haydar, 69'uncu dakikadaki kafa golüne engel olamadı. Karşıyaka'nın ilk yarıda Yasin Ozan'la attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kaf-Kaf'ın ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği yıldız isimler de Turgutlu'da skoru değiştirmeye yetmedi. Teknik direktör Erkan Sözeri, sakatlanan Cenk Ahmet'in yerine 40'ıncı dakikada sahaya soktuğu Mehmet Alaeddinoğlu'nu 90 dakika bitmeden oyundan aldı. 74'üncü dakikada oyuna dahil olan Şeref Özcan da skoru değiştirmeye katkı veremedi.