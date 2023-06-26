Karşıyaka, transferde hız kesmiyor

BÜYÜKKARCI 1912'DEN İSTİFA EDİYOR

Olağanüstü kongre yapılması tartışmalarının bitmediği Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarların ardından kendisi ve yönetimine kongre kararı alınması çağrısı yapan 1912 Karşıyaka Derneği'yle köprüleri attı. 1912 Karşıyaka Derneği'nden istifa edeceğini bildiren Başkan Büyükkarcı, "1912 Karşıyaka Derneği, 111 yıllık tarihi olan kulubümüzün bütünleştirici, herkesi kucaklayan ve kulübümüzün gelişmesi için projeler üreten bir topluluk olarak hayata geçmişti. Geçmişte yapılan hizmetlerle 1912 Derneği'nin neleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Şimdi ise derneğin geldiği durum çok farklı bir görünümde. Birleştiricilikten yana tavır sergilenmiyor. Kutuplaştırıcı bir tavır içerisinde bulunuyor. Kuruluş amacı dışına çıkan 1912 Karşıyaka Derneği'nden istifamı en kısa sürede dernek yetkililerine sunacağım" ifadelerini kullandı.