Karşıyaka, transfer çalışmalarına başladı

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, Erdinç Çepoğlu ve Sefa Küpeli ile sözleşme imzaladı. Yılmaz Ceylan ve Fatih Taşdelen ise takımda kaldı.

FATİH VE YILMAZ KALDIİç transferin de startını veren Karşıyaka, geçen sezon devre arasında alınıp sözleşmesi devam eden sol kanat Yılmaz Ceylan'la yuvada kalması için yeniden el sıkıştı. Kaf-Kaf, 1.5 sezondur takımda forma giyerek sözleşmesi biten golcü Fatih Taşdelen'le de son anda tekrar anlaştı. Futbol şubesiyle yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki yıldız, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın devreye girmesiyle takımda kaldı. Sözleşme yenileyecek santrfor Kaf-Kaf'ta 2021-2022'de yarım sezonda 8 gol, geçen sezon ise 12 gol attı.