Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Takım İçindeki Enerji Şampiyonluk Getirecektir'

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımı Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısı öncesi göreve getirilen teknik direktör Erkan Sözeri, salı gününden beri antrenmanlara çıktığı oyuncuları ve transferler hakkında ilk açıklamasını yaptı. Şampiyonluk yaşamak için Kaf-Kaf'a geldiğini ve takımın da bunun mutlaka farkında olması gerektiğinin altına çizen tecrübeli teknik adam, "Takım içindeki güzel bir sinerji yakaladık. Enerjilerinin üst sevide olmasını görmek beni çok mutlu ediyor. Bizim vermek istediğimiz mesajı çabuk algıladılar. Takım içindeki enerjiyi lig başlayınca sahaya yansıttığımız zaman şampiyonluk gelecektir. Sahadaki taktik çalışmalarından önce takımın, kulübün büyüklüğünü ve hedefe inanmış olmaları önemli. Bu kısa sürede oyuncu arkadaşlarımda bu sinerjiyi gördüğüm için içim rahat. Bu hava sahaya yansıdığı zaman sorun yaşamayız" dedi.

Hedefi şampiyonluk olan bir takıma gelişi güzel transfer yapmayacaklarını belirten yeşil-kırmızılıların teknik patronu Sözeri, "Bizim hedefe gideceğimiz yolda önemli katkı sağlayabilecek isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Önerilen her oyuncuyu başta ben ve ekibim mercek altına alıyoruz. Bildiğimiz oyuncular bile olsa bu sezon görev yaptığı maçları izliyoruz. Transfer yapmak için takviye yapmayacağız. İlk 11'de direk oynamayacak oyuncu almam. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bu büyük camianın hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katacağız. Bunun için yönetim kurulumuz ve teknik ekibimiz yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEVCUT KADRO KALİTELİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, mevcut kadrolarının da çok kaliteli olduğunu ancak sezon içinde yaşanan bazı kazalar nedeniyle bunun skora yansımadığını belirtti. Deneyimli teknik adam, "Sezon başında kaliteli bir ekip kurulmuş. Oyuncularımızın hepsi gerçek kapasitelerini bir şekilde sahaya yansıtamamış. Bunu ben bir kaza olarak görüyorum. Geldiğimden beri takım içindeki arzu ve kenetlenme beni memnun ediyor. Böyle devam ederek Karşıyaka'nın layık olduğu yerlere ulaşmak için sadece bir adım atmış olacağız. Bu ligdeki şampiyonluk bu kulübe yetmez" şeklinde konuştu.