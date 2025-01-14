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Karşıyaka, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile Anlaştı

Karşıyaka, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile Anlaştı
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıktan sonra, deneyimli teknik adam Ahmet Yıldırım ile anlaşmaya vardı. Yıldırım, bir dizi takımı çalıştırdı ve Erzurumspor ile TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ahmet Yıldırım'la anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci devrenin başlamasına kısa bir süre kala Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yol ayrımına giden Karşıyaka, hızlı şekilde bu boşluğu doldurdu. İzmir ekibi, takımın başına 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ahmet Yıldırım'ı getirdi. Yıldırım, daha önce Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Çorumspor, Amed Sportif, 24Erzincanspor ve 52 Orduspor'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, play-off oynamanın yanı sıra Erzurumspor'da da TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Akçay'ın sözleşmesinin resmiyette sona ermesinden sonra Ahmet Yıldırım ile imzaları atacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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