Karşıyaka, Stefan Moody ile Sözleşme İmzaladı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişe son vermek için transfere yönelen düşme hattındaki Karşıyaka, İzmir'e getirdiği 32 yaşındaki tecrübeli guard Stefan Moody ile sözleşme imzalarken pivot arayışlarına da hız verdi. Sezon başında kadrosuna kattığı Egemen Güven'den sakatlık problemi nedeniyle verim alamayan, Samet Geyik'in de apandisit ameliyatı olduğu Kaf-Kaf yabancı pivot arıyor.

KADROYU YENİLEDİ

Karşıyaka, sezon başında aldığı Tarrant, Chiozza, Moore ve Mihail Naumoski'yle yollarını ayırıp sezon içinde Young, Gordic, Sokolowski ve Moody'i alarak kadrosunu büyük oranda tekrar değiştirmişti. Öte yandan FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Avusturya'yı 90-78 yenen Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Karşıyakalı Sokolowski, 16 sayı, 8 ribaund, 4 asistle oynadı.