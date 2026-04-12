Haberler

Söke 1970 SK: 5-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda başarılı sonuçlar alan Karşıyaka, iç sahada oynadığı Söke 1970 SK maçını 5-0 kazanarak normal sezonun bitimine bir hafta kala grup ikinciliği için umutlarını sürdürdü. Ömer Faruk Sezgin hat-trick yaparak dikkat çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda farklı galibiyetler alan Karşıyaka, iç sahada Söke 1970 SK'yı 5-0'la geçti ve normal sezonun bitimine 1 maç kala grup ikinciliği şansını korudu. Play-Off'u erken garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada golleri 17'nci dakikada Erhan Öztürk, 42, 51 ve 55'inci dakikalarda Ömer Faruk Sezgin ve 72'nci dakikada Mücahit Aslan attı. Kaf-Kaf'ın santrforu Ömer Faruk Sezgin, sezonun ikinci yarısında sahalara döndükten sonra üçüncü kez hat-trick yaptı. Son 4 maçta 3'üncü kez sahadan 5-0 galip ayrılan ve son 11 maçta namağlup 9 galibiyet alan Karşıyaka, puanını 66 yaparak Play-Off potasında üçüncü sırada yer aldı. Kütahyaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta, üst sıradaki Eskişehirspor'la arasındaki farkı 2 puana indiren Karşıyaka, son hafta öncesi ikincilik şansını da korudu. Söke ekibi ise 32 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?