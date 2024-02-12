Karşıyaka Şampiyonluk Yarışında İddialı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle şampiyonluk yolunda yeniden umutlandıktan sonra en yakın rakibi Turgutluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek acı fren yapan Karşıyaka şampiyonluk yarışını bırakmamaya kararlı. Kaf-Kaf grupta bitime 10 maç kala 35 puanla üçüncü sıraya gerilerken tekrar ikinciliğe yükselen Turgutluspor'un 37, dün Elazığspor'la 1-1 berabere kalan 1 maçı eksik lider Batman Petrolspor'un ise 38 puanı bulunuyor. Bu ekipleri 34 puanla dördüncü olan Efeler 09 SFK ve 32 puandaki Elazığspor izliyor. Moral bozmadan kalan haftalara odaklanmayı hedefleyen Karşıyaka, bu hafta cumartesi günü kendisi için yarışta erken final gibi 90 dakikada lider Batman Petrolspor'u konuk edecek.

Karşıyaka kazanırsa bitime 9 hafta kala maç fazlasıyla da olsa rakibini yakalayıp ilk yarıda deplasmanda yendiği Batman'dan olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de alacak. Kaf-Kaf mağlup olması durumunda ise şampiyonluk şansını yine zora sokacak. İzmir ekibi şampiyonluk kaçarsa Play-Off'tan hedefe ulaşmaya çalışacak. Ligde bu sezon Play-Off statüsü yine değişirken, direkt grup finaline kalan grup ikincileri bile 2'nci Lig'e çıkmak için önce kendi grubundan gelecek ekibi, ardından diğer gruptan gelen takımı elemeye çalışacak. Karşıyaka grup ikincisi olmadan Play-Off'a kalırsa ise 2'nci Lig yolu daha da zorlaşacak.