Karşıyaka rövanşa bıraktı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off ilk maçında deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp avantajı eline geçiren Karşıyaka, turu evinde taraftarı önünde geçmek istiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de oynayacağı rövanşı hangi skorla kazanırsa kazansın tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa yoluna devam edecek takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek.

Ayvalıkgücü'nü bu sezon daha önce ev sahibi olduğu maçta İzmir'de 2-0 yenen Kaf-Kaf, tur atlarsa Balıkesirspor-Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Eşleşmenin ilk maçını 2-1 kazanan Balıkesirspor avantajı eline geçirdi. Ligde üst üste üçüncü kez play-off oynayan yeşil-kırmızılı ekip, daha önce ilk etapta elenmekten kurtulamamıştı. Bu sezon taraftarının desteğiyle yoluna devam etmeye kararlı olan Karşıyaka'da taraftarlar, satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Rövanşta stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Karşıyaka SK-Ayvalıkgücü Belediyespor'un Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı rövanş maçında VIP B tribün biletleri 1250 TL'den satılacak. Numaralı tribün biletleri 300 TL, deplasman tribün bilet fiyatı ise 130 TL olarak belirlendi. Karşıyaka'da yönetim ve taraftarlar, Ayvalıkgücü'yle oynanan ilk maçta ilk yarının uzatma anlarında Mücahit'e yapılan faulde verilmeyen net penaltı nedeniyle hakeme büyük tepki göstermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı