Karşıyaka rövanşa bıraktı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off ilk maçında deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp avantajı eline geçiren Karşıyaka, turu evinde taraftarı önünde geçmek istiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off ilk maçında deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp avantajı eline geçiren Karşıyaka, turu evinde taraftarı önünde geçmek istiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de oynayacağı rövanşı hangi skorla kazanırsa kazansın tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa yoluna devam edecek takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek.

Ayvalıkgücü'nü bu sezon daha önce ev sahibi olduğu maçta İzmir'de 2-0 yenen Kaf-Kaf, tur atlarsa Balıkesirspor-Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Eşleşmenin ilk maçını 2-1 kazanan Balıkesirspor avantajı eline geçirdi. Ligde üst üste üçüncü kez play-off oynayan yeşil-kırmızılı ekip, daha önce ilk etapta elenmekten kurtulamamıştı. Bu sezon taraftarının desteğiyle yoluna devam etmeye kararlı olan Karşıyaka'da taraftarlar, satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Rövanşta stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Karşıyaka SK-Ayvalıkgücü Belediyespor'un Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı rövanş maçında VIP B tribün biletleri 1250 TL'den satılacak. Numaralı tribün biletleri 300 TL, deplasman tribün bilet fiyatı ise 130 TL olarak belirlendi. Karşıyaka'da yönetim ve taraftarlar, Ayvalıkgücü'yle oynanan ilk maçta ilk yarının uzatma anlarında Mücahit'e yapılan faulde verilmeyen net penaltı nedeniyle hakeme büyük tepki göstermişti.

81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış