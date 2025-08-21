Karşıyaka, Ricky Tarrant ile Anlaşmaya Yaklaştı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Ricky Tarrant'la imzaya yaklaştı. Türkiye'de daha önce 2018'den beri Artvin Belediyespor, Ankara DSİ, TED Ankara Kolejliler, Manisa Basket ve Yalovaspor'da oynayan Tarrant imza atarsa Kaf-Kaf'ın sezon öncesi 5'inci yabancı transferi olacak. Daha önce 8 takviye yapan yeşil-kırmızılı ekip, Chris Chioza, Mike Moore, Justin Alston ve Charles Manning'i almıştı. Karşıyaka'da sezon öncesi anlaşmaya varılan bilet firması aracılığıyla satışa çıkacak kombine biletler ile kort kenarı VIP kartların bedelleri 7 bin TL ile 220 bin TL arasında değişecek.

NİHAT MALA: KEŞKE PINAR KARŞIYAKA OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDEBİLSEK

26 yıllık isim sponsoru Yaşar Ailesi'nin geçen yıl ana sponsorluktan çekilmesi sonrası büyük sıkıntılar yaşayıp Danışma Kurulu ile Cenk Karace, Nazım Torbaoğlu gibi camianın önemli isimlerinin mali desteğiyle lige tutunabilen Karşıyaka'da Genel Menajer Nihat Mala, "Keşke yeniden Pınar Karşıyaka olarak yolumuza devam edebilsek" açıklaması yaptı. İstanbul'daki fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Mala, bir lojistik firmasıyla yan sponsorluk anlaşması yaptıklarını hatırlatıp, kulübü ekonomik anlamda toparlamaya çalıştıklarını belirtti.

Mala, "Bizim bir ana sponsora ihtiyacımız var. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Umuyorum ki bize isim sponsoru olmak isteyen birileri çıkar ve destek verir. Çünkü Karşıyaka'nın Türk basketbolundaki yeri herkes tarafından biliniyor. Karşıyaka'sız bir lig düşünmek bana göre büyük bir kayıp olur. Bu kulüp, yıllardır ligin en önemli takımlarından biri. Pınar'ın ana sponsorluktan çekilmesi bize büyük darbe oldu. Umuyorum ki Yaşar Grubu geçen sene verdiği desteği bu sene de sürdürür" dedi. Mala, kulübü ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirtip, "Popülist söylemlerle, 'Şampiyon olacağız, kupaları alacağız' demiyoruz. Son 3 sezondur Avrupa kupalarında şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım vardı ama ikisinde gruptan çıkılamadı. Bu da ciddi maliyetler getirdi" dedi.

AKSOYLAR, KILIÇ VE ALTUN GİTTİ

Karşıyaka'da yıllardır A takım teknik kadrosunda görev yapan 3 isimle yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, daha önce Ufuk Sarıca'nın yardımcısı olup geçen yıl bir dönem başantrenörlüğü üstlenen Sinan Aksoylar, antrenör Okan Kılıç ve atletik performans antrenörlüğü görevini yürüten Tolga Altun'la vedalaştı.