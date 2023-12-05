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Karşıyaka, Recep Umut ile sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Recep Umut'u getirdi ve sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Umut yönetiminde çıktığı ilk maçlarda başarılı sonuçlar alan Karşıyaka, liderlik yarışına ortak oldu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka, ilk etapta devre arasına kadar takımı emanet ettiği Recep Umut'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılılarda yıllarca futbolcu ve antrenör olarak görev yapan 56 yaşındaki Recep Umut, geçen hafta içinde attığı imzayla ilk kez resmi olarak teknik direktörlüğe başladı.

Umut yönetiminde çıktığı ilk iki maçı kazanarak yeniden liderlik yarışına ortak olan Karşıyaka, ardından Kemerkent Bulvarspor'la iç sahada golsüz berabere kalıp 3 maçta 7 puan toplamıştı. İlk yarının son iki karşılaşmasını Hacettepe 1945 ve Sapanca Gençlikspor'la oynayacak Kaf-Kaf, ara transferde kadrosunu takviye etmek için çalışmalara da başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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