Karşıyaka, Play-Off Öncesi Ödemelerini Yapıyor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off'ta Belediye Kütahyaspor-Muş Spor eşleşmesinden çıkacak takımla 15-19 Mayıs tarihlerinde oynayacağı grup finaline hazırlanan Karşıyaka'da yönetim bu hafta takıma hak ediş ödemelerini yapacak. Ligde 13 Nisan'da Silifke Belediye Spor ile oynanan maç öncesi Yeşil-kırmızılı takımdan 10 futbolcu alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekti. Sponsorluk katkısı, camiadan Eski Başkan Azat Yeşil, Eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin gibi isimlerin desteğiyle 6 milyon TL'nin üzerinde kaynak yaratan Karşıyaka, takıma hafta başında ödeme yaparak Play-Off öncesi moral aşılayacak.

KÜTAHYASPOR DA SEYİRCİSİZ

Karşıyaka ligde normal sezonun son haftasındaki Bursaspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç seyircisiz oynama cezası alırken, Play-Off'taki muhtemel rakiplerden Belediye Kütahyaspor da cezayla karşılaştı. PFDK, Kütahyaspor'a 30 Nisan'da Play-Off'taki Düzcespor eşleşmesinde yaşanan saha olayları ve küfürlü tezahürat nedeniyle 2 maç ceza verdi. Yarın Play-Off eşleşmesinde Muşspor'u boş tribünler önünde ağırlayacak Kütahya grup finaline çıkarsa Karşıyaka maçında da seyircisiz olacak. Finalde Karşıyaka-Kütahyaspor eşleşmesi olursa iki maç da seyircisiz oynanacak. Bu ihtimal gerçekleşirse iki takım taraftarına deplasman yasağı da gelmesi bekleniyor.