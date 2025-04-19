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Karşıyaka, Play-Off Finalini Garantilemek İçin Kütahyaspor'u Konuk Ediyor

Karşıyaka, Play-Off Finalini Garantilemek İçin Kütahyaspor'u Konuk Ediyor
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3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı kritik maçta, Play-Off finalini garanti altına almak istiyor. Maçın öncesinde sakat oyuncular dikkat çekerken, takım fanatikleri de destek amacıyla bir araya geldi.

İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylarca kovaladığı şampiyonluğu geçen hafta son maçta ağırlayacağı ezeli rakibi Bursaspor'a kaptıran zirve takipçisi Karşıyaka yarın en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor'a Play-Off finalini garantilemek için konuk olacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Bedirhan ve Mert Torlak ile hazır olmayan Hakan Barış forma giyemeyecek.

Grupta 57 puanı bulunan ikinci sıradaki Karşıyaka, 54 puanla üçüncü basamaktaki rakibini deplasmanda yenerse son hafta öncesi ikincilik ve Play-Off'ta ilk iki turu maç yapmadan geçip direkt grup finali oynamayı garantileyecek. Kaf-Kaf beraberlik durumunda bile son hafta evinde oynayacağı Bursaspor maçı öncesi büyük oranda ikinciliği alacak. İzmir temsilcisi mağlup olursa ise son hafta öncesi ikinciliği ve ikili averaj üstünlüğünü Kütahyaspor'a kaptıracak. Karşıyaka'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki son antrenmanda Başkan İlker Ergüllü'nün doğum günü de pasta keserek kutlandı. Taraftarlar da takım ve Ergüllü'yü yalnız bırakmadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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