Karşıyaka'nın yeni transferleri gol yollarında etkili

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Yasin Ozan (3) ve Enes Nalbantoğlu (3), yeşil-kırmızılıların ilk 5 haftada attığı 11 golün 6'sına katkı verdi.

Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk parolasıyla giren Karşıyaka, ilk 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 12 puanla liderlik koltuğundaki yerini aldı. Bu süreçte 11 gol kaydeden Karşıyaka'nın gollerine yeni transferlerden Yasin Ozan ve Enes Nalbantoğlu damga vurdu. 32 yaşındaki tecrübeli golcü Yasin, Eynesil (1), Pazarspor (1) ve Batman Petrolspor (1) maçlarında rakip fileleri havalandırırken 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ise Amasyaspor FK (2) ve Eynesil (1) müsabakalarında gol atmayı başardı. Böylece bu iki oyuncu yeşil-kırmızılıların bu sezon attığı gollerin yarısından fazlasına doğrudan katkı vermiş oldu.

Öte yandan Enes ve Yasin'den sonra İzmir temsilcisinde en fazla gol atan oyuncu konumunda Emre Gemici (2) bulunuyor. - İZMİR