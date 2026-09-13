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Karşıyaka'nın tadı yok

Karşıyaka'nın tadı yok
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle 15 yeni transferle hazırlandığı sezonun ilk haftasında Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka, taraftarlarıyla iç sahada buluştuğu ilk maçta derbide Altay'la yenişemedi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle 15 yeni transferle hazırlandığı sezonun ilk haftasında Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka, taraftarlarıyla iç sahada buluştuğu ilk maçta derbide Altay'la yenişemedi. Transfer yasağı nedeniyle 5 yıldır kadrosunu takviye edemeyen, as oyuncuları bu sezon ayrılınca tamamen altyapıdan çıkan gençlerle mücadele eden, başkanı bile olmayıp kulübe kayyım atanmasını bekleyen ezeli rakibiyle taraftarı önünde öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf, iki hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

Şampiyonluk yarışında ilk iki haftadan 5 puan geriye düşen yeşil-kırmızılı ekip büyük üzüntü yaşarken teknik direktör Burhanettin Basatemür toparlanacaklarını söyledi. Taraftardan özür dileyen tecrübeli teknik adam, "Öne geçtikten sonra ikinci golü bularak galibiyeti garantilememiz gerekirdi ancak yapamadık. Taraftarımıza derbi galibiyeti armağan edemediğimiz için çok üzgünüz. Kısa sürede toparlanıp çıkışa geçeceğiz" dedi. Yeşil-kırmızılı ekip haftaya Bursa Yıldırımspor deplasmanına çıkacak.

MAÇ SONU BAYRAK KRİZİNE BAŞKAN MÜDAHALE ETTİ

İki ezeli rakip arasındaki derbi tribünlerde karşılıklı küfürlü tezahüratlarla gergin geçti. Maçın sonunda deplasman tribününden aldıkları Altay bayrağını santraya diken rakip futbolculara kendisi de tribünden gelen Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder bizzat müdahale etti. Tusder, araya girenler ve emniyet mensupları tarafından sakinleştirilerek sahadan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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