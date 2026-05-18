Karşıyakalı Sokolowski'nin yeni durağı Çayırova

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mucizevi bir şekilde üçlü averajla ligde kalan Karşıyaka'yı son hafta Bursaspor maçında son saniyede attığı basketle kümede tutan Polonyalı forvet Sokolowski, ligin yeni ekiplerinden Çayırova Belediyespor yolunda. Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e ilk kez yükselen Çayırova temsilcisinin, 34 yaşında ve 1.96 boyundaki oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen Sokolowski, bu sezon 23 maçta 10.7 sayı, 4.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla Karşıyaka'ya büyük katkı sağladı. Sokolowski, daha önce 2023 yılında Beşiktaş'ta da forma giymişti.

