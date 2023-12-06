Karşıyaka'nın golcüleri Yasin Ozan ve Enes Nalbantoğlu takımın yarısından fazla golüne katkı sağladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı Yasin Ozan (6) ve Enes Nalbantoğlu (5), yeşil-kırmızılıların ligde attığı 21 golün 11'ine katkı verdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, zaman zaman istediği sonuçları alarak zirvenin en tepesinde olsa da, son zamanlardaki kötü sonuçların ardından ligde 4. sıraya kadar geriledi. Buna rağmen gol yollarında etkili bir performans çizen yeşil-kırmızılılar, kaydettiği 21 golle Batman Petrolspor, Efeler 09 ve Turgutluspor ile ligin en fazla gol atan takımları arasında yer alıyor. İzmir ekibinin bu gollerinin yarısından fazlasına ise Enes Nalbantoğlu ve Yasin Ozan'ın imzası bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli golcü Yasin Ozan; Eynesil (1), Pazarspor (1), Batman Petrolspor (1), Anadolu Üniversitesi (1) ve Efeler 09 (2) maçlarında rakip fileleri havalandırırken, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ise Amasyaspor FK (2) ve Eynesil (1), Ergene (1) ve Efeler 09 (1) müsabakalarında skor üretti. Durum böyle olunca bu iki oyuncu toplam 11 gol kaydederek yeşil-kırmızılıların bu sezon attığı gollerin yarısından fazlasına doğrudan katkı vermiş oldu. - İZMİR