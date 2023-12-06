Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka'nın golcüleri Yasin Ozan ve Enes Nalbantoğlu takımın yarısından fazla golüne katkı sağladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı Yasin Ozan ve Enes Nalbantoğlu, takımın attığı 21 golün 11'ine doğrudan katkı sağladı. Bu performanslarıyla yeşil-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımları arasında yer alıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı Yasin Ozan (6) ve Enes Nalbantoğlu (5), yeşil-kırmızılıların ligde attığı 21 golün 11'ine katkı verdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, zaman zaman istediği sonuçları alarak zirvenin en tepesinde olsa da, son zamanlardaki kötü sonuçların ardından ligde 4. sıraya kadar geriledi. Buna rağmen gol yollarında etkili bir performans çizen yeşil-kırmızılılar, kaydettiği 21 golle Batman Petrolspor, Efeler 09 ve Turgutluspor ile ligin en fazla gol atan takımları arasında yer alıyor. İzmir ekibinin bu gollerinin yarısından fazlasına ise Enes Nalbantoğlu ve Yasin Ozan'ın imzası bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli golcü Yasin Ozan; Eynesil (1), Pazarspor (1), Batman Petrolspor (1), Anadolu Üniversitesi (1) ve Efeler 09 (2) maçlarında rakip fileleri havalandırırken, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ise Amasyaspor FK (2) ve Eynesil (1), Ergene (1) ve Efeler 09 (1) müsabakalarında skor üretti. Durum böyle olunca bu iki oyuncu toplam 11 gol kaydederek yeşil-kırmızılıların bu sezon attığı gollerin yarısından fazlasına doğrudan katkı vermiş oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yasin Ozan Karşıyaka Efeler Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title