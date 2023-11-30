Karşıyaka'nın genç oyuncusu Vernon Carey Jr. haftanın 5'ine seçildi

P. Karşıyaka'nın Beşiktaş müsabakasında gösterdiği performansla Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka'nın 22 yaşındaki pivot oyuncusu Vernon Carey Jr., Beşiktaş müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 94-85 kazanmayı başarırken, İzmir ekibinin 22 yaşındaki pivot oyuncusu Vernon Carey Jr., süre aldığı 31 dakikada 24 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı.

Vernon Carey Jr., gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. - İZMİR