Karşıyaka, Mihail Naumoski'yi Takıma Kazandırdı

Karşıyaka, Mihail Naumoski'yi Takıma Kazandırdı
Güncelleme:
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 1 galibiyet alan Karşıyaka, eski basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail Naumoski'nin lisansını çıkardı. Mihail, yerli statüsünde forma giyecek ve efsanevi 7 numarayı taşıyacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, sezon öncesi ağustos ayında kadrosuna kattığı eski efsane basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'nin lisansını çıkardı. Ligde 4 haftayı geride bırakan yeşil-kırmızılılar, genç Naumoski'nin yerli statüsünde forma giyebilmesi için Basketbol Federasyonu'ndan onay aldı. Ülkemizde 1990'lı ve 2000'li yılların başında Anadolu Efes ve Ülkerspor'da oynayan Petar Naumoski, o dönem Türk vatandaşlığına geçerek Polat Namık adını almıştı.

Petar Naumoski'nin 22 yaşında, 2.03 boyundaki kısa forvet oğlu Mihail Naumoski, Basketbol Federasyonu'nun onay vermesiyle yerli statüsünde oynayacak. Yeşil-kırmızılıların kadrosunda Mihail Naumoski'yle birlikte toplam 8 yabancı oyuncu bulunuyordu. Geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maça çıkan genç Naumoski, kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Naumoski, Karşıyaka'da babasıyla özdeşleşen ünlü 7 numaralı formayı giyecek.

BABASI EFSANEYDİ

Mihail'in babası Petar Naumoski, Türkiye'de basketbolun kilometre taşlarından biri olarak biliniyor. Avrupa basketbolunda 1990'lı yıllara damga vuran Kuzey Makedonyalı Naumoski, Anadolu Efes formasıyla 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazandı. O kupa, Avrupa'da bir Türk takımının kazandığı ilk kupa oldu. 7 numaralı efsane forması Anadolu Efes tarafından emekli edilen Naumoski, Türkiye'de 4 lig, 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'da forma giydiği KK Split, Benetton Treviso, Montepaschi Siena gibi dönemin güçlü takımlarında 2 EuroLeague, 2 Saporta Kupası kazanan Naumoski basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde federasyon başkanlığı da yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
