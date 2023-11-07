Karşıyaka Liderlikten Dördüncü Sıraya Geriledi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı son iki maçta 5 puan kaybeden Karşıyaka bay geçirdiği haftada zirve yarışındaki tüm rakipleri kazanınca liderlikten dördüncü sıraya geriledi. Grupta pazar günü Batman Petrolspor'un Kemerkent Bulvarspor'u, Turgutluspor'un da Hacettepe 1945'i 1-0 yenip 17'şer puana ulaşmalarının ardından dün de Efeler 09 SFK, deplasmanda Ergene Velimeşespor engelini yine 1-0'la aşarak puanını 18 yapıp zirvenin yeni sahibi oldu.

Oynadığı 8 maçta 16 puanı bulunan Karşıyaka, rakiplerinin arkasında kendisini dördüncü sırada buldu. Bu sezon ilk kez ilk 2 dışında yer alan Kaf-Kaf, devre arasına kadar henüz bay haftalarını geçirmeyen Efeler ve Turgutluspor'dan bir maç fazla oynama avantajına sahip olacak. Bu hafta pazar günü Anadolu Üniversitesi deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, ardından Kelkit'i konuk edip Efeler'le dış sahada oynayacak.