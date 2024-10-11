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Karşıyaka, Kuşadasıspor Maçında İlk 11'de Değişikliğe Gidiyor

Karşıyaka, Kuşadasıspor Maçında İlk 11'de Değişikliğe Gidiyor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve ortağı olan Karşıyaka, Kuşadasıspor ile oynayacağı maçta ilk 11'inde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Hakan Barış'ın cezasının ardından takımı revize edecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka, pazar günü Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak Kuşadasıspor deplasmanında ilk 11'i ilk kez değiştirmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar oynanan 5 maçta ilk 11'de farklı karşılaşmalarda Erdal-Mert Torlak değişikliği hariç hiç değişim yapmayıp aynı 11'leri sahaya süren Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bu hafta revizyona gidecek. Hakan Barış'ın kırmızı kart cezalısı olduğu yeşil-kırmızılılarda orta sahada Erdal ve Mert Torlak bu kez beraber 11'de oynayacak.

Savunmanın solunda geçen yıldan beri forma giyen Ferdi'nin yerine Gökhan Meral'in oynaması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta Ali Sinan'ın da ilk kez kulübeye çekilmesi ihtimaller arasında. İzmir temsilcisinde kaleci Hakan Canbazoğlu, stoperde uyumlu ikili olup 5 haftada 1 gole izin veren Abdülkadir ve İsmail, hem defansın sağında hem sağ açıkta oynayan Cenk Ahmet, ön liberodaki performansıyla alkış alan Kadir, takımın skor yükünü sırtlayan Enes ve İshak'ın ise 11'deki yeri garanti. Statta 5 bin kişilik yer ayrılan Karşıyaka taraftarları, pazar günü Tire'ye akın edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mustafa Reşit Akçay Hakan Barış Karşıyaka 3-sayfa Futbol Spor

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