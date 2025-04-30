İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Karşıyaka, Kübalı Voleybolcularıyla Yollarını Ayırdı

Karşıyaka, Kübalı Voleybolcularıyla Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara teşekkür edilerek, Karşıyaka'nın her zaman onların evi olduğu vurgulandı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Kübalı voleybolcuları Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka geçen sezon ligde Play-Off finali oynamasına rağmen 14 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne çıkma fırsatını son maçta tepmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.