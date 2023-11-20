Karşıyaka, Kelkit Hürriyet'i 2-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Kelkit Hürriyet'i 2-0 mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın açılış golünü ise Adem Büyük kaydetti. 36 yaşındaki futbolcu, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Karşıyaka, Kelkit Hürriyet'le karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 2-0 kazanmayı başardı. İzmir ekibinde ilk golü 7. dakikada Adem Büyük kaydederken, ikinci golü ise 10. dakikada Kelkit Hürriyet'ten Batuhan Uçan, kendi kalesine attı. Adem Büyük, ilk 11 başladığı karşılaşmanın 31. ve 36. dakikalarında üst üste gördüğü sarı-kartlarla oyundan atılırken, attığı bu golle de yeşil-kırmızılı formayla ikinci kez fileleri sarsmış oldu.

Adem Büyük, oynadığı her 75 dakikada bir gollük katkı veriyor

Karşıyaka'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Adem Büyük, yeşil-kırmızılı formayla ligde 225 dakikada 2 gol, 1 asist yapmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, 5. hafta oynanan Batman Petrolspor maçının 76. dakikasında oyuna sonradan dahil olurken, 83. dakikada Fatih Taşdelen'in galibiyeti getiren golünün asistine imza attı. Büyük, Ergene Velimeşespor maçında ise 71. dakikada oyuna girdi ve dakikalar 90'ı gösterdiğinde takımının ikinci golünü kaydetti. 36 yaşındaki oyuncu son olarak da Kelkit Hürriyet maçının 7. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Böylece İzmir temsilcisinde 2 gol, 1 asistlik katkı veren Adem Büyük, yeşil-kırmızılı formayla oynadığı her 75 dakikada bir gole doğrudan katkı vermiş oldu. - İZMİR