Karşıyaka, Hüseyin Eroğlu'ndan olumsuz yanıt aldı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ersin Aka ile yollarının ayrılmasından sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun kapısını çaldı, fakat 51 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak zirveden uzaklaşan Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Ersin Aka ile yollarını ayırdı. Aka'nın ardından birçok teknik adamı gündemine alan yeşil-kırmızılıların, ilk olarak Hüseyin Eroğlu ile temas kurduğu öğrenildi. 51 yaşındaki çalıştırıcı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Karşıyakalı yöneticiler, Hüseyin Eroğlu'nun teknik direktörlük teklifini çeşitli sebeplerden dolayı kibar bir şekilde geri çevirdiğini kaydetti. Yeşil-kırmızılıların da alternatif çalıştırıcılara rotayı çevirdiği kaydedildi. Listenin ilk sıralarında ise Cihat Arslan, Erkan Sözeri, Giray Bulak ve Sait Karafırtınalar'ın olduğu öğrenildi.

Öte yandan Başkan Azat Yeşil ve ekibinin hızlı hareket etmek yerine kulüp için en uygun teknik adamı bulmaya çalıştıkları ifade edildi. - İZMİR