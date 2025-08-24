Karşıyaka Gençlerle Yeni Sezona Hazır

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 17 transferle altyapı patentli oyuncuları hariç tamamen yeni bir kadro kuran Karşıyaka gençlik aşısı yaptı. Kadrosunda altyapıdan çıkan Ferdi, Selim ve Berat gibi isimleri tutup diğer tüm oyuncularla vedalaşan Kaf-Kaf gençliği seçti. Bu sezon ligdeki yeni statünün de etkisiyle gençlere yönelen İzmir ekibi, kadronun yaş ortalamasını düşürdü. 3'üncü Lig'de yeni sezonda takımlar sözleşmesi devam edenler hariç 25 yaşın üzerinde 5 futbolcuyla sözleşme imzalayabilirken Karşıyaka vitrini gençlerle yeniledi. Daha önce çalıştırdığı takımlarda birçok genç oyuncuyu keşfedip vitrine çıkaran teknik direktör Burhanettin Basatemür transferde yönetime 22 yaş ve altında 7 futbolcu aldırdı.

Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Ahmet Yağız Mengi 18, Mehmet Güneş ve Samet Sargın 19, Rıza Mert Pişirici ile Onur İnan 20, Bayram Kılıç 21, Hıdır Aytekin 22 yaşında. İzmir temsilcisinin mevcut kadrosundaki altyapı patentli oyuncular da 22 yaşın altında. Yeşil-kırmızılı ekibin transferde kadrosuna kattığı en yaşlı isimler ise 35 yaşındaki orta saha Tolga Ünlü ve 30 yaşındaki kaleci Tunay Meral oldu. Kulüpte yeni golcüler Hamza Küçükköylü 29, Ömer Faruk Sezgin 26 yaşında. Geçen sezon ilk 11'inin yaş ortalaması 28.4, kadrosunun ise 25.4 olan Karşıyaka, yeni transferlerinin yaş ortalamasını bu sezon 23.9'a düşürdü.