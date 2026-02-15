Galatasaray: 72-82

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

KARŞIYAKA: Sokolowski 7, Samet Geyik 12, Manning 15, Alston 7, Moody 5, Young 18, Gordic 6, Mert Celep 2, Egemen Yapıcı, Serkan Menteşe

GALATASARAY: Can Korkmaz 10, Palmer 12, Petrucelli 16, Gillespie 10, White 2, Robinson 5, McCollum 6, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 4

1'İNCİ PERİYOT: 11-22

DEVRE: 39-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-62

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka evinde Galatasaray MCT Technic'e de olaylı maçta mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı: 72-82. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle henüz maç başlamadan anons yaptıran hakemler bitime 1 dakika 38 saniye kala takımını 68-74 öne geçiren konuk ekipten Buğrahan Tuncer'e yönelik küfürlü tezahüratlar yüzünden üçüncü anonsu yaptırıp soyunma odasına gitti. Bu esnada tribünden parkeye yabancı maddeler atılınca konuk takım ve teknik heyet de koşarak soyunma odasına gitti. Hakemler kural gereği 15 dakika bekledikten sonra parkeye dönerken maç kaldığı yerden yeniden başladı. Oyun yeniden başladıktan sonra salondan galip ayrılan Galatasaray ligde 12'nci galibiyetini elde etti. Karşıyaka son 10 haftaya 4 galibiyetle düşme potasında girdi.

Galatasaray maça 8-0'lık seriyle başladı. Mola alıp oyunu dengelemeye çalışan Karşıyaka önünde farkı 11 sayıya kadar taşıyan sarı-kırmızılılar Meeks'in smacıyla ilk periyodu önde tamamladı: 11-22. İkinci periyotta rakibini yakalayan Karşıyaka devrenin bitimine 1 dakika 57 saniye kala Manning'le farkı 1 sayıya indirirken ardından son 39 saniye öncesi Alston'un üçlüğüyle ilk kez 39-38 öne geçti. Hücumda Buğrahan'la sayı bulan Galatasaray ilk yarıyı 1 sayı farkla önde bitirdi: 39-40. Üçüncü periyotta Karşıyaka son bölümde sayı bulmakta zorluk yaşayıp üst üste hücumlardan boş dönünce Galatasaray farkı tekrar açtı. Sarı-kırmızılılar dördüncü periyoda 14 sayı farkla önde başladı: 48-62. Olayların damga vurduğu son bölümde hata yapmayan Galatasaray salondan galip ayrıldı: 72-82.

Karşıyaka taraftarları maç öncesi 9 Şubat'ta henüz 23 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Serhat Devrim Çağıl'ı unutmadı. Maç öncesi tribünde üzerinde talihsiz taraftarın fotoğrafının yer aldığı dev pankart açılırken yeşil-kırmızılı basketbolcular da ısınmaya üzerinde Serhat Çağıl'ın fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.