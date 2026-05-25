Haberler

Karşıyaka, Fenerbahçeli gençleri seçti

Karşıyaka, Fenerbahçeli gençleri seçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un transferi karşılığında Fenerbahçe'den stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Alaettin Ekici ve Ali Demirbilek'i kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon yıldızını parlattığı Adem Yeşilyurt'un transferi karşılığında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği 3 genç oyuncuyu belirledi. Yeşil-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe altyapısında forma giyen stoper Kamil Efe Üregen (18), sol kanat Alaettin Ekici (17) ve sol kanat Ali Demirbilek'i (17) geçici transferle kadrosuna katacağı ifade edildi.

Antalyaspor'da futbola başlayan Ali, alt yaş gruplarında 31 kez milli formayı giydi. Ali, geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşıp sarı-lacivertli formayla U19 takımında 3, U17 takımında ise 2 maça çıkarken 4 gol kaydetti. U19 takımında 9, kupada ise 2 maça çıkan Kamil Efe, son haftadaki Eyüpspor maçında ilk Süper Lig deneyimini yaşadı. Kupada 4, altyapıda ise 31 maça çıkan Alaettin, milli takımlarda 3 kez görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları korkutan Kerem'den haber var

Herkesin beklediği haber en sonunda geldi! İşte Kerem'in son durumu

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Büyük sürpriz! Yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu