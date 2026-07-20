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Karşıyaka'da rota Fenerbahçeli gençler

Karşıyaka'da rota Fenerbahçeli gençler
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3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Fenerbahçe'den Yasir Boz ve Mustafa Serhan Kök'ü bedelsiz kiralama için temaslara başladı. Transferlerin tamamlanmasına yakın olduğu belirtiliyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Fenerbahçe'den kiralamak istediği genç oyuncuları belirledi. Geçen sezon vitrine çıkardığı Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transfer olması üzerine sözleşmeye sarı-lacivertli kulüpten 3 genç futbolcuyu bedelsiz kiralama maddesi ekleten yeşil-kırmızılılar, 2 oyuncuyla temaslara başladı.

Kaf-Kaf, Fenerbahçeli forvet arkası Yasir Boz (18) ve merkez orta saha Mustafa Serhan Kök'e (18) kanca attı. Alt yaş gruplarında milli takım forması giyen iki genç kramponla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın transferleri bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. İzmir ekibinin, Fenerbahçe'den bir oyuncu daha alma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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