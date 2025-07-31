Karşıyaka, Faruk Beşok ile Anlaştı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, deneyimli başantrenör Faruk Beşok ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Beşok, kulüp tarihine yeni başarılar katmaya hazırlanıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenör Faruk Beşok ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Faruk Beşok Karşıyaka'mızda. 2025-2026 sezonu öncesinde A Takım başantrenörlüğü görevi için Türk basketbolunun deneyimli isimlerinden Faruk Beşok ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Faruk Beşok'un Karşıyaka'mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyor kendisine camiamıza yeniden hoş geldin diyoruz." denildi.

Karşıyaka formasını 1992-1994 ve 2004-2005 yılları arasında giyen Beşok, geçen sezon Trabzonspor başantrenörü olarak Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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