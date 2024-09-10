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Karşıyaka, Esenler Erokspor'dan Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor

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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona Kırşehir FSK beraberliğiyle başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katacağını duyurdu.

Karşıyaka, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona Kırşehir FSK beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sil baştan kadro kuran ve birçok takviye gerçekleştiren yeşil-kırmızılıların, şimdi de Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'la her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Kiralık olarak Karşıyaka'ya gelecek olan genç oyuncu, her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Taraflar arasında pürüz çıkmaması durumunda bu transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka'nın grubundaki en önemli rakibi olan Bursaspor'un altyapısından yetişen Çağatay Yılmaz, 7 sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı giymesinin yanı sıra kaptanlığa kadar yükselmeyi başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağatay Yılmaz Karşıyaka Kırşehir Esenler Güncel Spor

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