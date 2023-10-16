Karşıyaka, Ergene Velimeşespor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor deplasmanındaki galibiyetle liderliği tekrar devralan Karşıyaka, evinde taraftarının müthiş desteğiyle Ergene Velimeşespor'u da 2-0'la geçerek zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Alsancak Stadı'nın zemini bakımda olduğu için merkeze uzak Doğanlar'daki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 1.5 yıl sonra ilk kez lig maçına çıkan Kaf-Kaf'ta tribüne koşan binlerce taraftar takımlarına büyük itici güç oldu. Taraftarının desteğiyle Ergene'yi ikinci yarıda Enes Nalbantoğlu ve Adem Büyük'ün golleriyle yenen Karşıyaka, 6 haftada 5 galibiyetle 15 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu. Aynı ligde daha önce 2020-2021 sezonuna da 6 haftada 5 galibiyetle giriş yapan yeşil-kırmızılı ekip bu sezon yıldızlar topluluğu kadrosuyla şampiyonluk iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Maçın ardından, "İlk haftadan beri zamana ihtiyacımız olduğunu söyledik, her hafta üzerine koyarak ilerleyip daha iyi oynuyoruz" diyen teknik direktör Ersin Aka, "Çalıştığımız bir maçı düşündüğümüz gibi kazandık. Yere yatarak oyunu soğutacaklarını bekliyorduk. Oyuncularımla gurur duydum. Hayal ettiğimiz ofansif bir futbol var, topu kaybetsek de kazanıp atak yapacak, çok pas yapan, ileri bölgede oynayan bir takım hedefliyorduk. Böyle bir takım olduk. Rakip oyuncular hep yatarak zaman geçiriyorlar ama bu konuda bir standart olmalı. Yere yatan bir oyuncu kenarda tedaviye alınmalı. Biz ritmi yakaladığımızda hakemler rakip oyuncuların oyunu soğutmalarına izin veriyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, golü geç bulmamıza rağmen destek verdiler. Haftaya çok zor bir deplasman var. Camiamıza yakışan gibi lider olarak gidip lider olarak döneceğiz" dedi.

YILDIZLAR DEVREDE

Ligde bu sezon yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka'nın tecrübeli gol ayakları Batman Petrolspor ve Ergene Velimeşespor önünde alınan son iki galibiyette büyük pay sahibi oldu. Enes Nalbantoğlu, Ergene'nin kilidini 70'inci dakikada attığı golle açıp toplam 4 golle takımın en skoreri konumuna yükseldi. Batman önünde takımı gerideyken sonradan oyuna girerek 1 gol, 1 asistle rakibin fişini çeken Fatih Taşdelen, yine skor 0-0'ken ikinci yarıda oyuna dahil olarak atılan 2 golün de asistini yaptı. Batman deplasmanında Fatih'in attığı galibiyet golüne usta işi bir asist yapan Adem Büyük, bu kez takım arkadaşının pasını gole çevirerek Karşıyaka formasıyla ilk kez ağları sarstı. Fatih ve Adem gibi ikinci yarıda sahaya giren Emre Gemici de Adem'in golünde akıl dolu bir pasla atağı başlatan isim oldu. Kaf-Kaf'ta yönetim de galibiyet sonrası tribünde omuz omuza poz verdi.